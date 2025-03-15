المسيلة .. حجز 3744 قرصًا مهلوسًا وتوقيف مروجها

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثاني عشر بولاية المسيلة من حجز 3744 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع، مع توقيف شخص يشتبه في امتهانه ترويج المؤثرات العقلية، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات ميدانية أجرتها ذات المصالح، حيث رصدت نشاط المشتبه فيه في أحد أحياء قطاع الاختصاص، ليتم وضع خطة أمنية محكمة انتهت بتوقيفه متلبسًا بحيازة كمية أولية من الأقراص المهلوسة. وبعد الحصول على إذن من النيابة المحلية، تم تفتيش مسكنه، مما أسفر عن ضبط باقي الكمية المحجوزة.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعته بتهمة حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بغرض الاتجار.