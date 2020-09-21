المسيلة: حجز 5382 قارورة مشروبات كحولية ببوسعادة (صور)

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة بوسعادة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 5382 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام .

العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص بتخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل أحد المنازل بوسط مدينة بوسعادة وترويجها بدون رخصة.

حيث تم تفتيش مسكنه بعد إذن من النيابة و عثر بداخله على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 5382 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام أجنبية ومحلية الصنع، وتوقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 25 سنة.

لتقوم ذات المصالح بإنجاز ملف قضائي ضده و تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة وفق إجراءات المثول الفوري، أين أمر قاضي الجلسة بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة.