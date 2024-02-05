المسيلة: حجز 6 آلاف قرص مهلوس وتوقيف مروّجها ببوسعادة

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة. من توقيف أربعة أشخاص وحجز 6000 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 47000 دج يعتبر من عائدات ترويج هذه المهلوسات.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات المصلحة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة بوسعادة. وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الأربعة. وحجز كمية المؤثرات العقلية المذكورة التي كانت منقولة من طرف أحدهم على متن دراجة نارية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص تهريب، نقل، تخزين وحيازة المؤثرات العقلية لغرض الاتجار في إطار جماعة منظمة باستحضار مركبة ذات محرك (دراجة نارية)