المسيلة.. حجز 720 كبسولة ”بريقابالين” وتوقيف مروجها

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من حجز 720 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، مع توقيف شخص يمتهن ترويج هذه المهلوسات.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات المصلحة،ـ حول قيام شخص بترويج المهلوسات داخل الحرم الجامعي، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه بالمخرج الجنوبي لمدينة المسيلة وحجز الكمية المذكورة التي كانت بحوزته.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حيازته غير المشروعة للمؤثرات العقلية بغرض الاتجار.