المسيلة.. حجز 990 قرصًا مهلوسًا وتوقيف شخصين

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية المسيلة من حجز 990 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. مع توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج هذه المواد. إضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 15500 دينار جزائري من عائدات النشاط الإجرامي.

وجاءت العملية إثر توقيف سيارة سياحية مشبوهة على مستوى المدخل الشرقي لمدينة المسيلة، كان على متنها شخصان. وبعد إخضاع المركبة لعملية تفتيش دقيقة، تم العثور على كمية المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل أجزاء من السيارة.

وقد تم تحويل المشتبه فيهما والمركبة إلى مقر الشرطة، حيث فُتح تحقيق في القضية، قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا، لمتابعتهما بتهمة حيازة ونقل مؤثرات عقلية بغرض الاتجار بطريقة غير مشروعة.