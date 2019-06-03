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المسيلة: حريق داخل منزل عائلي بعين الخضراء يخلف ضحيتين

أخبار الجزائر
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المسيلة: حريق داخل منزل عائلي بعين الخضراء يخلف ضحيتين
بقلم سفيان قوادري 

شهدت قرية الصوالح، ببلدية عين الخضراء، في المسيلة، صبيحة اليوم الإثنين، حادثا مأساويا، تمثل في وفاة سيديتين، بعد احتراقهما بمنزلهما، وتفحم جثتيهما بالكامل.

الحادث وقع بالمنزل العائلي الذي تقطن به الضحيتان، اللتان تبلغان من العمر، “55 و38 سنة”.
أين تدخلت وحدة الحماية المدنية ببرهوم، لإطفاء الحريق، وتم نقل الجثتين لمستشفى مڨرة.
في حين فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا حول ملابسات الحادثة.

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