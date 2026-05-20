المسيلة.. حريق يتلف مساحات من الشعير والمحاصيل الزراعية بأولاد منصور

أتلف حريق شبّ، زوال اليوم بمحصول زراعي، بمنطقة ذراع الريح مرازقية التابعة لبلدية أولاد منصور بولاية المسيلة، مساحات معتبرة من الشعير والمحاصيل الجافة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن ألسنة اللهب أتت على حوالي 6 هكتارات من الشعير القائم، و3 هكتارات من الحصيدة. إضافة إلى نحو 400 حزمة تبن.

وتدخلت فرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة في حدود الساعة الثانية وثلاث دقائق زوالًا. وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحاصيل الزراعية المجاورة. ما سمح بإنقاذ جزء معتبر من المساحات الفلاحية.