المسيلة: حريق يلتهم مجسماً تذكارياً وسط مدينة عين ملح

اندلع حريق مساء اليوم في مجسم تذكاري بولاية المسيلة، بالتحديد وسط مدينة عين ملح.

وقد تسبب الحريق في إثارة حالة من الهلع بين سكان المنطقة الذين لاحظوا تصاعد الدخان الكثيف من المجسم.

وسارعت مصالح الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي. ما حال دون انتشاره إلى المناطق المجاورة أو إحداث أضرار كبيرة.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية جراء هذا الحادث، إلا أن المجسم تعرض لأضرار مادية جزئية.