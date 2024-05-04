المسيلة: حريق يلتهم هكتارًا من بستان بقرية الانشاش بالمعاضيد

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية المسيلة بأولاد دراج، بالتعاون مع الوحدة الرئيسية ومحافظة الغابات، لإخماد حريق اندلع في بستان بقرية “الانشاش” ببلدية المعاضيد، حيث اشتعلت النيران في أشجار مثمرة وحشائش يابسة.

وأسفر الحريق عن احتراق مساحة تقدر بحوالي 1 هكتار من البستان، الذي يضم حشائش وأشجار مثمرة، فيما تمكنت الفرق الإطفائية من إنقاذ حوالي 5 هكتار من البساتين المجاورة التي تحتوي على أشجار مثمرة وغير مثمرة، بالإضافة إلى منازل مجاورة للحريق.

ويشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية، حيث تمت مباشرة العمليات بسرعة وفاعلية من قبل فرق الحماية المدنية.