المسيلة: خرجات ميدانية لمكافحة الصيد العشوائي خلال فترات التزاوج

تواصل محافظة الغابات لولاية المسيلة حملتها في مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي، بعد إنطلاق موسم التزاوج.

خاصة وأنه خلال هذه الفترة يمنع فيها الصيد حفاظا على الثروة الحيوانية.

وقامت مقاطعتا بوسعادة وجبل امساعد ليلة أمس بالتنسيق مع جمعية الزعفرانية للصيد والقنص، بخرجة ميدانية.

وتمت مراقبة مناطق الصيد، من أجل المحاربة والتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية خاصة بعد إنتهاء موسم الصيد البري.

و شملت الخرجة مناطق قفيان، جبال بوفشتال، القويرصة، السرجة، منطقة الصك، منطقة مراح بن علية منطقة ونسنيس.

وقال مسعود أربيح عضو جمعية الزعفرانية في تصريحه “للنهار أونلاين”، أن هذه العملية تأتي ضمن البرنامج السنوي للجمعية.

ويهدف البرنامج للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من التصرفات المعزولة لبعض الصيادين الذين لا يلتزمون بقانون الطبيعة.