المسيلة.. دخول الطريق الاجتنابي شمال-شرق بوسعادة حيز الخدمة قبل نهاية 2019

سيتم استلام المشروع المتعلق بإنجاز طريق اجتنابي شمال-شرق مدينة بوسعادة بولاية المسيلة قبل نهاية 2019.

وذلك حسبما كشفت عنه يوم الأحد المديرية المحلية للأشغال العمومية.

ويمتد هذا المشروع الذي هو قيد الإنجاز في الوقت الراهن على مسافة 15 كلم و سيصل إلى غاية محوري

الطريقين الوطنيين رقم 46 نحو ولاية بسكرة و رقم 8 نحو ولاية البويرة، وفقا لما أوضحته ذات المصالح.

وسيتم تزويد هذا الطريق الإجتنابي بمنشأة فنية بطول 150 متر تم إسناد أشغالها لمؤسسة عمومية التزمت بتسليم

هذا الهيكل في آجال ثلاثة أشهر.