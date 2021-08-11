المسيلة: دوريات ليلية لأفراد الغابات في بن سرور و بوسعادة لمراقبة المناطق الغابية

نظمت مصالح محافظة الغابات لولاية المسيلة، خرجات ميدانية، للغابات و المحيطات الغابية، أين قام إقليم بوسعادة و بن سرور أمس بخرجة لمراقبة الغابات المتواجدة في المنطقة تجنبا لأي طارئ و ذلك عبر دوريات و حملة تمشيط واسعة للمناطق الغابية و غلق الطرق المؤدية إليها كإجراء احترازي تفاديا لإندلاع الحرائق.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن ولاية المسيلة تشهد تطبيق للقرار الذي يقضي بمنع التخييم داخل الغابات منذ جوان المنصرم و لم تسجل لحد الساعة أي حرائق كبيرة تذكر.