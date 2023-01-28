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المسيلة: رغم الظروف المناخية الصعبة.. بشير شيخ يحافظ على نشاط رعي الأغنام

بقلم النهار أونلاين
المسيلة: رغم الظروف المناخية الصعبة.. بشير شيخ يحافظ على نشاط رعي الأغنام
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