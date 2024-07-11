المسيلة: سد سوبلة يدخل حيز الإستغلال وإستفادة بلدية مڨرة وبرهوم منه

تم مساء أمس الأربعاء وضع حيز الاستغلال لسد “سوبلة” الواقع على بعد 64 كلم عن مدينة المسيلة بحضور والي ولاية المسيلة والسلطات المحلية والولائية.

وحسب الشروح التي قدمت بعين المكان، فإن هذه المنشأة تكتسي أهمية كبيرة لسكان منطقة بلديتي “مقرة وبرهوم” حيث ستسمح بتزويدهم إنطلاقا من القناة الرئيسية لسد “سوبلة” بكمية تقدر بـ : 4320 م مكعب من المياه يوميا٫ وكذا التدعيم بالماء الشروب من سد “كدية اسردون” انطلاقا من بلدية “سيدي عيسى” نحو مدينة المسيلة لفائدة ساكنة الجهة الغربية و الشمالية الغربية لمدينة المسيلة التي اشغالها على مشارف انهاءها.

وأكد والي المسيلة “نجم الدين طيار” بالمناسبة على ضرورة تثمين مثل هذه المنشآت الهيكلية الهامة التي رصدت الدولة مبالغ كبيرة لتجسيدها، وهو ما يبرز ـ كما قال ـ الأهمية الكبرى التي توليها لها السلطات العمومية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعطى عناية قصوى لهذا القطاع الحيوي ذي العلاقة المباشرة مع التنمية والحياة اليومية للمواطنين.

ودعا أيضاً في هذا السياق إطارات القطاع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين المردود والإسراع في تنفيذ المشاريع. وكذا متابعة الورشات لتحسين الخدمة العمومية المقدمة في هذا المجال وفي مختلف جوانبها سواء المتعلقة بالماء الشروب أو السقي الفلاحي وكذا التطهير.

وتحدث والي المسيلة عن وجود أولويات في تسجيل مثل هذه المشاريع. وأشاد بالتفهم الحاصل من قبل ساكنة ولاية المسيلة في ظل الشح الحاصل للمياه في بعض البلديات الجنوبية للولاية. ليستغل الفرصة لإعطاء تعليمات لإطارات القطاع حول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الماء للسكان تحسباً لفصل الصيف