المسيلة: سقوط طائرة صغيرة يدوية الصنع وإصابة خمسيني بجروح

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية المسيلة مساء اليوم الاثنين، إثر حادث سقوط طائرة صغيرة يدوية الصنع، بمنطقة أولاد منصور، في حدود الساعة 19:26.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الطائرة سقطت أثناء عملية تجريبية، ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر نحو 50 سنة بجروح متعددة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى المسيلة لتلقي العلاج اللازم.