المسيلة: سكان أكبر حي بالولاية يحتجون .. وينددون بـ ” الحڨرة”

احتج سكان حي سيدي سليمان ببوسعادة صبيحة اليوم أمام مدخل العيادة المتعددة الخدمات المتواجدة بالحي، على تدني مستويات الخدمات الصحية.

وتشهد الخدمات الصحية بالمنطقة العديد من النقائص على رأسها نقص الأطباء والأجهزة الطبية بها،رغم صغرمساحتها ويسكنها قرابة 40 الف نسمة.

وندد المحتجون بالتهميش والتجاهل الذي يعانون منه في كل مرة يراسلون مسؤولي القطاع بالولاية الأمرالذي جعلهم يحتجون عبرغلق مقر العيادة.

مطالبين بضرورة فتح المناوبة الطبية بها كإجراء مستعجل و تزويدها بأطباء وأجهزة وعتاد كاف لضمان الحد الأدنى من الخدمات.

في إنتظار تحقيق تلك المطالب يبقى مواطنو حي سيدي سليمان يعانون في صمت أمام تجاهل المسؤولين في القطاع إلى إشعار آخر .