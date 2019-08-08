المسيلة: سكان بلدية ولتام يحتجون ويطالبون بوضع ممهلات بالطريق الوطني رقم 46

إحتج لليوم الثاني على التوالي مواطنو بلدية ولتام جنوب ولاية المسيلة، بالطريق الوطني رقم 46 المار وسط البلدية وذلك للمطالبة بوضع ممهلات بذات الطريق.

خاصة وأنه اصبح نقطة سوداء وسجل العديد من حوادث المرور الخطيرة، آخرها إصابة شخص الأسبوع المنقضي.

المواطنون رفعوا شعارات طالبوا السلطات المحلية من خلالها بضرورة التعجيل في وضع الممهلات تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث بالمنطقة.

أين يشهد الطريق حركية كبيرة كونه يربط ولاية المسيلة ببسكرة و الولايات الجنوبية ، يستعمله العديد من سائقي الحافلات و شاحنات الوزن الثقيل .

في إنتظار إنجاز الممهلات يبقى المواطنون في هذه الوقفة الاحتجاجية حسبهم آملين في إلتفاتة من المسؤولين.