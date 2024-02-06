المسيلة: شاب يذبح طفلة أمام المدرسة ببلدية سليم

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على قتل طفلة بعد خروجها من المدرسة بولاية المسيلة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادثة وقعت صبيحة اليوم الثلاثاء، أين أقدم شاب يبلغ من العمر 30 سنة على ذبح الطفلة “م. ل” تبلغ من العمر 6 سنوات تدرس بالقسم التحضيري بالمدرسة الإبتدائية الغربي بن عيس، ببلدية سليم.

وأضافت ذات المصادر، أن جثة الطفلة تم نقلها و تحويلها نحو مستشفى محمد عسلي في عين الملح. من جهتها مصالح الأمن متواجدة في عين المكان و تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث