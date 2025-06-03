المسيلة.. شجار عائلي ينتهي بمقتل شاب وإصابة شقيقه في حي الجعافرة

اهتزّ حي الجعافرة بولاية المسيلة، مساء اليوم، على وقع جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب بعد شجار عائلي عنيف استُخدم فيه السلاح الأبيض.

الشجار نشب بين شقيقين بسبب خلاف داخلي لم تعرف تفاصيله الدقيقة بعد. ليتطور بسرعة إلى عنف جسدي استُخدم فيه السلاح الأبيض داخل محيط المنزل.

وأسفر الشجار عن مقتل أحد الأشقاء على الفور، في حين نُقل شقيقه الآخر إلى مصلحة الإنعاش في حالة حرجة.

وبحسب المعلومات الأولية، الحادثة خلفت حالة من الهلع وسط الحي، ودفع بالسكان إلى التدخل قبل وصول مصالح الأمن والحماية المدنية.

من جهتها، فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا عاجلًا لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.