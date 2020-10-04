المسيلة: صب المنحة المدرسية لمستحقيها قبل الدخول المدرسي

أمر والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، بالانتهاء من إعداد قوائم المستفيدين من المنحة المدرسية لصبها للفئات المعوزة قبل الدخول المدرسي.

وتم اليوم الأحد، تنظيم اجتماع تقييمي لمدى تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الوالي.

وشدد على ضرورة تهيئة جميع الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ لاسيما بالنسبة للاطعام، النقل والتدفئة المدرسية.

كما دعا الى الانتهاء من جميع الاجراءات الادارية المتبقية للانطلاق في اشغال انجاز 194 قسم للتوسعة (129 + 65).

بالاضافة الى 72 قسم تعويضي، 40 مطعم، ثانوية ببلدية أمجدل، وأشغال تهيئة وتجهيز المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من المشاريع الجاري انجازها لاسيما ثانوية جابر بن حيان، المجمعات المدرسية ونصف الداخلية، وحدات الكشف والمتابعة (UDS).

مع ضرورة توفير الطاقم الطبي على مستوى هذه الاخيرة من طرف مصالح مديرية الصحة للولاية.

كما كلف مدير التربية للولاية بضرورة اعداد تقرير مفصل حول الوضعية الحالية للقطاع، البرنامج الجاري من المشاريع والعجز المسجل.

من جانب آخر، دعا والي المسيلة الى رفع جميع التحفظات المتبقية للانطلاق في اشغال المشاريع الممنوحة للولاية.

لاسيما حماية المدن من خطر الفيضانات وانجاز مجمعات الصرف الصحي، وكذا مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب.

كما دعا الى ايجاد كافة الحلول الممكنة للتكفل بتجهيز الآبار المنجزة لوضعها حيز الخدمة في اقرب الآجال.

وكلف كل من مديرة الموارد المائية بالنيابة، مدير وحدة الجزائرية للمياه ومدير وحدة الديوان الوطني للتطهير بتشخيص الوضعية الحالية للقطاع.

كما تطرق الوالي الى مضمون التعليمة الوزارية المشتركة الجديدة المتعلقة بكيفيات منح تراخيص حفر الآبار الفلاحية.