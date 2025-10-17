المسيلة.. صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 40 بسبب ارتفاع منسوب المياه

أفادت صفحة “طريقي” الرسمية التابعة لقيادة الدرك الوطني، والمتخصصة في الإعلام المروري، عن تسجيل صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين ولايتي المسيلة وبلدية مقرة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى وادي الهلالات ببلدية برهوم.

وأوضحت الصفحة أن وحدات الدرك الوطني والحماية المدنية متواجدة بعين المكان من أجل تنظيم حركة المرور وتنبيه مستعملي الطريق، داعية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم.