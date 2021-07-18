قناة النهار المسيلة: صناعة الموس البوسعادي .. تاريخ منطقة يتضاعف مع حلول عيد الأضحى بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 21:10 شارك غرِّد 100 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962120 اقرأ أيضا البروفيسور مصطفى خياطي: يجب الإسراع في عملية التلقيح خاصة للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة قناة النهار 03 جويلية للرفع من المواطنة البيئية.. التكوين,التحسيس والتربية.. أولوية القطاع قناة النهار 30 جوان الجلفة: البرك و الوديان.. وجهة الأطفال والشباب للترفيه بعد غلق المسابح قناة النهار 29 جوان تيارت: سكان دوار العمامرة في رحلة بحث عن المياه بعد جفاف الأبار القديمة قناة النهار 03 جويلية