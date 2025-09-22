المسيلة: ضبط أزيد من قنطار “كوكايين” وأكثر من 220 ألف “صاروخ”

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات. مع توقيف 9 مشتبه فيهم من عناصرها من بينهم رعية إفريقية أجنبية .

ومكنت هذه العملية النوعية من ضبط واسترجاع أزيد من 01 قنطار و13 كلغ من الكوكايين. وأزيد من 220 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، 5 مركبات، دراجة نارية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـأزيد من 01مليار سنتيم.

ونفذت العملية عقب كشف الغطاء عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة، التي تنشط انطلاقا من إحدى الولايات الجنوبية للوطن، حيث كانت تخطط لتمرير ونقل كمية معتبرة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية نحو إحدى الولايات الوسطى للوطن على متن شاحنة، التحريات الميدانية المكثفة لعناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات لأمن الولاية، أفضت إلى تحديد مسار الشاحنة وتوقيفها.

وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني الدقيق، عثر بداخلها على شحنة المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بإحكام بمخبئ مهيأ. ومستحدث بالتجاويف الداخلية لمقطورة الشاحنة.

وبتاريخ 21 سبتمبر، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية. لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.