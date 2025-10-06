المسيلة: ضبط أزيد من 3200 كبسولة مهلوسة وتوقيف أربعة مروجين

ضبطت مصالح أمن ولاية المسيلة، بحر الأسبوع الجاري، كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3235 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يفوق 23 مليون سنتيم، مع توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تخزين وترويج هذه المواد.

وحسب بيان للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، فقد جاءت العملية بعد تحريات معمقة حول نشاط مجموعة من الأشخاص. تقوم بتخزين المؤثرات العقلية داخل مسكن أحدهم بغرض المتاجرة. وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش المسكن وحجز الكمية المذكورة. مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم في عين المكان.

وبمواصلة التحقيق، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه الرابع وتوقيفه. قبل أن يحال جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة. لمتابعتهم بتهم الحيازة والمتاجرة والتخزين للمؤثرات العقلية في إطار إجرامي منظّم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور