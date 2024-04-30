المسيلة: ضبط شبكة لترويج الزيوت المغشوشة لمحركات المركبات 

في إطار جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة بعملية ناجحة بناءً على معلومات امنية، حيث تمكنت من كشف وضبط شبكة لترويج الزيوت المغشوشة لمحركات المركبات.

وبعد التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش ثلاث مستودعات وتوقيف المشتبه فيهم الرئيسي. تم حجز كميات كبيرة من السلع المغشوشة، بما في ذلك جرار جرار بمقطورة، شاحنة نوع هيونداي H100، وأكثر من 20000 لتر من زيت المحركات، إضافة إلى كميات كبيرة من مادة المازوت الممزوج بزيت المحركات وغيرها من المعدات واللوازم المستخدمة في عمليات التزوير.

وفي نتيجة لهذه العملية، تم اعتقال المشتبه فيه في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، الغش والتدليس في السلع، وعرضهم للبيع منتجات يعلمون أنها فاسدة أو سامة أو خطيرة للاستخدام وتم حجز مبلغ مالي كبير من عائدات تجارتهم ، يقدر ب 247 مليون سنتيم.