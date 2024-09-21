المسيلة: ضبط شحنة قمح مموهة داخل شاحنات أعلاف

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، من توقيف شخصين تورطا في قضية مضاربة غير مشروعة، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وإحداث اضطرابات في السوق.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بنقل كميات كبيرة من الأعلاف (النخالة) على متن شاحنتين.

وبعد توقيف المركبتين، تبيّن أن الحمولة المصرّح بها في الفواتير وهمية، حيث تم العثور على قمح ليّن مغطى بطبقة من النخالة للتمويه

وأسفر التحقيق عن حجز أكثر من 500 قنطار من النخالة غير المطابقة للمواصفات.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال التحقيقات، بتهم تشمل المضاربة غير المشروعة، تحرير فواتير وهمية، وتحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي.