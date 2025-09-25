المسيلة .. ضبط 11 كلغ من الكوكايين وتوقيف شخصين

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، في عملية نوعية مشتركة مع مصالح الجمارك، من ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدر بـ 11 كيلوغرامًا، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما بالمتاجرة بهذه السموم.

العملية نفِّذت بحر الأسبوع الماضي من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاط شبكة إجرامية تخطط لنقل شحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية انطلاقًا من ولايات الجنوب.

وبحسب بيان للمصالح ذاتها، فقد تمكن المحققون من تحديد المركبة المستعملة في تنفيذ المخطط وتوقيفها بولاية الأغواط، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على الكمية المحجوزة مخبأة خلف الأضواء الأمامية. إلى جانب مبلغ مالي قدره 18 ألف دينار، يعتقد أنه من عائدات الترويج.

كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية مشتبه فيه ثانٍ وتوقيفه بإحدى الولايات المجاورة. وقد جرى تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة لمواصلة الإجراءات القانونية.