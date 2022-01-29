المسيلة: عشاق الدراجات النارية.. خرجات إستعراضية نهاية كل أسبوع ببوسعادة

أفاد المنظمون للطبعة الأولى من سباق الدراجات النارية (موتوكروس) يوم 26 مارس بتقرت، أن الموعد ستعرف مشاركة نحو 50 متنافسا.

هذه المنافسة التي ينظمها النادي المحلي “الواحات للرياضات الميكانيكية”، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ومديرية الشباب والرياضة لولاية تقرت. كما ستجري على مضمار مغلق خاص بالموتوكروس في شكل حلبة بطول 2 كلم. وتكون مخصصة لفئة (الأكابر)، كما أوضح لـ واج رئيس النادي عماد كافي.

كما تهدف هذه التظاهرة الرياضية التي أطلق عليها اسم “رالي جوهرة الواحات تقرت”، للمساهمة بتطوير ممارسة رياضة الدراجات النارية “موتوكروس”. التي أخذت تستقطب أعدادا هامة من الممارسين خلال السنوات الأخيرة، استنادا للمتحدث.

وسيكون الموعد الرياضي أيضا فرصة لترقية الوجهة السياحية للمنطقة، علما أن تقرت كانت إحدى أبرز المحطات للرالي الدولي الشهير باريس-دكار. وكذا سباق التحدي سيتروين” تقرت-تومبوكتو ” والمعروف كذلك “برحلة الرمال”.

ويتضمن برنامج ”رالي جوهرة الواحات تقرت” أيضا تنظيم حملة للوقاية من حوادث المرور. بغية تحسيس مستعملي الطرقات بضرورة احترام قانون المرور، حسب المنظمين.

وانتقل عدد الدراجات النارية المسجلة في الجزائر من 12600 دراجة سنة 2013 إلى 181400 سنة 2019. أي بزيادة 1500 بالمائة في ظرف ستة سنوات.

وبالنظر لهذا النمو, فإن “الاستثمار الصناعي في مجال تصنيع الدراجات النارية وكل مدخلاتها الميكانيكية يعد من أهم المجالات التي تحظى بدعم قطاع الصناعة”, يضيف السيد بلبريك.

ونظمت وزارة الصناعة, لقاء خاصا بمتابعة وتطوير النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويهدف هذا اللقاء, الذي ترأسه الأمين العام للوزارة صلاح بلبريك بحضور قرابة 40 متعاملا اقتصاديا من مصنعين ومناول.