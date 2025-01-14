المسيلة: غلق أسواق الماشية بسبب الحمى القلاعية

أصدر والي ولاية المسيلة، طيار نجم الدين، قرارًا بغلق جميع أسواق الماشية ومنع تجمع الحيوانات عبر كامل إقليم الولاية، وذلك بعد تسجيل بؤر لمرض الحمى القلاعية في بعض البلديات.

كما يمنع القرار نقل وتنقل الماشية (أبقار، أغنام، ماعز) عبر الولاية، باستثناء تلك الموجهة للمسالخ البلدية بشرط مرافقتها بشهادة صحية.

وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية، داعية المربين إلى الالتزام بالتعليمات حتى إشعار آخر.