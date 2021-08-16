المسيلة: غلق المصالح الطبية بعيادة الحماديين بعد تسجيل إصابات بداء إلتهاب السحايا

كشف مدير الصحة لولاية المسيلة صبيحة اليوم، أنه قد تم غلق كل المصالح الداخلية لعيادة الحمادين الخاصة بعاصمة الولاية. وقد تم تعليق كل العمليات الجراحية والطبية بها بسبب تسجيل حالات داء التهاب السحايا.

وكشف مدير الصحة للنهار، أنه قد تم إرسال عينات لإجراء التحاليل في ولاية سطيف من أجل استكمال التحقيق الوبائي النهائي لمعرفة أسباب انتشاره. وحسب ذات المتحدث فإن قرار الغلق استثنى مصلحة أمراض الكلى والمرضى المتكفل بهم في ذات العيادة.