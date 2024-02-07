المسيلة: غلق 45 محلا وحجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم فاسدة شهر جانفي 2024

قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية المسيلة عبر قطاع الاختصاص خلال شهر جانفي الفارط، بـ 69 خرجة ميدانية لمراقبة مختلف المحلات التجارية من بينها 6 خرجات تمت بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان.

تم من خلالها تحرير 48 مخالفة تجارية تتعلق أهمها بممارسة نشاطا تجاري خارج موضوع السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الرخصة.

ذات المصالح قامت خلال الفترة نفسها بتنفيذ 45 قرار ولائي متعلق بالغلق نتيجة المخالفات المسجلة، و21 قرار ولائي متعلق بإعادة فتح المحلات التجارية. بالإضافة إلى معالجة عدة قضايا أهمها قضية تتعلق بحجز 3.6 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، مع إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين.