المسيلة: فرقة الـ BRI تحجز كمية من المهلوسات وتوقف مروجها

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من حجز كمية من المؤثرات العقلية وكذا المخدرات وتوقيف شخص.

العملية مكنت من حجز 719 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ، وقطعة من المخدرات معدة للبيع. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 301500 دج من عائدات الترويج، مع توقيف شخص يمتهن المتاجرة بهذه المهلوسات.

وقائع القضية تعود الى تحريات ذات المصلحة حول قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص. وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه، وحجز الكميات المذكورة التي كانت بحوزته.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص حيازة المخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية بغرض الاتجار بطريقة غير مشروعة.