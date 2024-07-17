المسيلة : فرقة الـ BRI تحجز 4330 قرص إكستازي وتوقف مروجها

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من حجز 4330 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي)، 1.600 كلغ من مسحوق من نفس المخدر (إكستازي)، 240 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 150 ملغ، بالإضافة إلى مركبة سياحية تستعمل في النقل والترويج ومبلغ مالي قدره 96000 دج يعتبر من عائدات الترويج، مع توقيف شخص يمتهن المتاجرة هذه السموم.

وقائع القضية تعود الى تحريات ذات المصلحة حول قيام شخص بترويج ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفه وحجز كمية أولية كانت مخبأة داخل ذات المركبة، ليتم بالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكن المشتبه فيه وحجز باقي الكمية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص الحيازة، التخزين، النقل والاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة (إكستازي) والمؤثرات العقلية.