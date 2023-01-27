قناة النهار المسيلة: فنان تشكيلي يجسد “قبطان” تميمة الشان الرسمية بالجبس بقلم النهار أونلاين نشر في 27 جانفي 2023 - 23:47 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NFdG9 اقرأ أيضا غليزان : المحيط الفلاحي العقايبيبة..فلاحون يرفعون التحدي في خدمة الأرض قناة النهار 17 جانفي بوقرة: أعتقد أن معظم المنتخبات تنتظرنا وهذا ما يصعب علينا إيجاد الحلول قناة النهار 13 جانفي طالع هابط: خراب وكوارث بالجملة .. فيديوهات حصرية تكشف تقاعس المسؤولين قناة النهار 22 جانفي المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي .. مشتلة نوابغ الجزائر قناة النهار 11 جانفي المدية / القــاتل الصامت يحصد الأرواح في ظل غياب ثقافة إنتقاء المنبهات الصوتية قناة النهار 26 جانفي شاهد... دخول رسميا حيز الانتاج وحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك قناة النهار 16 جانفي الأمين العام للكاف: كل المرافق مهيئة لإحتضان الجزائر لكان 2025 والقرار بيد اللجنة التنفيذية قناة النهار 09 جانفي "تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة "إيكوراب قناة النهار 07 جانفي الأمين العام للكاف يُعجب بالمنشآت الرياضية في الجزائر وتقنية الفار ستتوفر في جميع مباريات الشان قناة النهار 11 جانفي أمينة بلطرش توري قصتها مع مرض نادر أصابها في صغرها وكيف ضحى والديها من أجلها قناة النهار 11 جانفي