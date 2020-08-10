المسيلة: قائمة المساجد المعنية بالفتح لأداء الصلوات فيها عبر الولاية

أفرجت مديرية الشؤون الدينية لولاية المسيلة عن قائمة المساجد التي تتسع لـ 1000 مصلي تحسبا لإفتتاحها يوم السبت المقبل تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.

ووفق بيان لذات المديرية هذه هي المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية السبت المقبل:

هذا وقد تم وضع إجراءات صارمة وجب على المصلين التقيد بها وهي:

منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

أن ارتداء الكمامة الواقية إجباري.

حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل. تنظيم الدخول على نحو يسمح بإحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.

النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد.

الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.