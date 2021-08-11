المسيلة: قافلة تضامنية تحمل مساعدات غذائية لتيزي وزو

إنطلقت، عشية أمس قافلة تضامنية تحمل مساعدات غذائية موجهة لولاية تيزي وزو، أين انطلقت شاحنات محملة بالمياه المعدنية. وبعض الإعانات الغذائية للمواطنين والمرابطين في جبال تيزي وزو المجندين لإطفاء الحرائق المشتعلة.

القافلة أشرف عليها والي المسيلة، بمشاركة المتطوعين من التجار والمواطنين جاءت من أجل تقديم دعم لأبناء تيزي وزو في هذه المرحلة الحرج. كما أن هناك مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تقوم بإعداد قوافل تضامنية أخرى ستصل تباعا إلى تيزي وزو.