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أخبار الجزائر

المسيلة: قافلة تضامنية تنطلق من مقرة لفائدة المرابطين في جبال خنشلة

بقلم سفيان قوادري
المسيلة: قافلة تضامنية تنطلق من مقرة لفائدة المرابطين في جبال خنشلة
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نظمت منتصف نهار اليوم قافلة تضامنية انطلقت نحو ولاية خنشلة، تضمنت مواد غذائية ومياه معدنية و ادوية موجهة لأعوان الحماية المدنية و المواطنين المرابطين في جبال الولاية من أجل إخماد الحرائق المشتعلة .

القافلة التي نظمتها جمعية الشريف لحماية الطفولة والشباب تم إعطاء اشارة إنطلاقها تحت إشراف السلطات المحلية جاءت حسب رئيس الجمعية من أجل دعم المرابطين والمكافحين في غابات خنشلة ، وإبراز مدى التضامن وروح التآخي التي يتحلى بها الجزائريون في مثل هكذا مواقف.

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