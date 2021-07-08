المسيلة: قافلة تضامنية تنطلق من مقرة لفائدة المرابطين في جبال خنشلة

نظمت منتصف نهار اليوم قافلة تضامنية انطلقت نحو ولاية خنشلة، تضمنت مواد غذائية ومياه معدنية و ادوية موجهة لأعوان الحماية المدنية و المواطنين المرابطين في جبال الولاية من أجل إخماد الحرائق المشتعلة .

القافلة التي نظمتها جمعية الشريف لحماية الطفولة والشباب تم إعطاء اشارة إنطلاقها تحت إشراف السلطات المحلية جاءت حسب رئيس الجمعية من أجل دعم المرابطين والمكافحين في غابات خنشلة ، وإبراز مدى التضامن وروح التآخي التي يتحلى بها الجزائريون في مثل هكذا مواقف.