المسيلة: قتيلان وجريح إثر اصطدام شاحنتين بالحوامد

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، بولاية المسيلة في وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث على الساعة 23سا و44د. أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور. لاجل حادث مرور مميت. يتمثل في اصطدام بين شاحنتين بمنطقة عين عيشة إقليم بلدية الحوامد على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

الحادث خلّف وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر حوالي 44 و 36 سنة. و جرح شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 32 سنة. تم اسعاف الجريح و نقلهم إلى مستشفى بن سرور.