المسيلة: قتيلان و10 جرحى إصطدام بين سيارتين

لقي شخصين حتفهما وإصيب 10 اخرين في حادث مروروقع اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بولاية المسيلة. الحادث وقع على الساعة 15 و28 د بالضبط على الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بلديتي الهامل وبوسعادة.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين مخلفا وفاة امراة وابنتها وجرح 10 اشخاص اخرين. وعلى إثر ذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة لاسعاف و نقل الضحايا الى مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.