المسيلة: قتيلان و5 جرحى إثر اصطدام سيارتين ببوسعادة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور مميت وقع فجر اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 46. على مخرج مدينة بوسعادة باتجاه ولاية بسكرة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الحادث سجل في حدود الساعة 00:05 دقيقة، إثر اصطدام سيارتين. ما أسفر عن وفاة شابين يبلغان من العمر 21 سنة بعين المكان. فيما أصيب 5 أشخاص آخرون، جميعهم من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة مدعومة بالمركز المتقدم لنفس المدينة. حيث تمّ إسعاف المصابين وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور