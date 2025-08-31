المسيلة.. قتيل وجريحان في انحراف وانقلاب سيارة ببرهوم

شهد الطريق الوطني رقم 40 بالمخرج الغربي لمدينة برهوم بولاية المسيلة، ليلة الأحد، حادث مرور مأساوي.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلاً بقرية قديشة التابعة لبلدية برهوم، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وحالة صدمة.

وإصابة شابان يبلغان من العمر 28 و33 سنة تم نقلهما إلى العيادة متعددة الخدمات ببرهوم للمصابين. في حين تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.