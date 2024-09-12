المسيلة: قتيل وجريحان في حادث إصطدام بين 3 شاحنات بمنطقة “الرقايق”

وقع مساء اليوم حادث مرور مروع بولاية المسيلة بمنطقة الرقايق على الطريق الوطني رقم 40، إثر اصطدام تسلسلي بين ثلاث شاحنات.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وللأسف، فارق أحد المصابين الحياة متأثرًا بجراحه.

وتدخلت فرق الحماية المدنية، بقيادة الوحدة الثانوية بالشلال ومدعومة بالوحدة الرئيسية، بسرعة فور وقوع الحادث، حيث تولت نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية.