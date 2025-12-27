المسيلة.. قتيل و 3 جرحى في اصطدام بين سيارة وشاحنة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، صبيحة اليوم السبت، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 46 منطقة القصيعات، بلدية أولاد سليمان، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 07سا09د لأجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 46 منطقة القصيعات، بلدية أولاد سليمان، دائرة بن سرور.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

