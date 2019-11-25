المسيلة.. قتيل و13 جريحا في حادث اصطدام حافلة للنقل الطلبة وسيارة

أخبار الجزائر
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المسيلة.. قتيل و13 جريحا في حادث اصطدام حافلة للنقل الطلبة وسيارة
بقلم نويس عبد الجلال

لقى، شخص مصرعه، فيما أصيب 13 آخر بجروح بليغة جراء حادث مرور وقع مساء اليوم، بالطريق الوطني رقم 60 بالمسيلة.

وحسبما ذكر بيان الحماية، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام حافلة لنقل الطلبة بسيارة، وقع على الساعة 15سا15 د على مستوى منعرجات لقمان التابعة بلدية اولاد منصور.

أودى بحياة شخص يبلغ من العمر 70 عاما، فيما أصيب 13 آخر بجروح بليغة بسبب الحادث، حيث تترواح أعمارهم مابين 20 و39 سنة.

وقد تم اسعاف الجرحى بع تدخل الحماية ونقلهم إلى مستشفى المسيلة و عيادة حمام الضلعة، حيث سخرت لهذه العملية 23عون بمختلف الرتب.


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