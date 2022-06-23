المسيلة: قتيل و17 جريحا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

تسبب إنقلاب حافلة لنقل المسافرين صبيحة اليوم الخميس بولاية المسيلة، في وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت ذاتع المصالح بولاية المسيلة إثر وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 89. في شطره الرابط بين بلديتي سيدي عامر التابعة لولاية المسيلة وعين افقه التابعة لولاية الجلفة.

كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث وقع لحافلة نقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي بسكرة وتلمسان. وتمثل الحادث في اصطدام حافلة نقل المسافرين بحيوان كان على متن الطريق. مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة. كما أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة نقلو من طرف الحماية المدنية الى المستشفى المحلي.

من جهتها مصالح الدرك فتحت تحقيقا في حيثيات الحادث.