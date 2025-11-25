المسيلة .. قتيل و8 جرحى في اصطدام بين سيارتين ببوسعادة

شهد الطريق الوطني رقم 89 ببوسعادة، في حدود الساعة 17:27 من مساء اليوم، حادث مرور مميت، إثر اصطدام بين سيارتين، ما أدى إلى سقوط ضحية وإصابة عدة أشخاص.

وحسب مصالح الحماية المدنية التي تدخلت عبر المركز المتقدم للحماية المدنية بوسعادة مدعومًا بالوحدة الثانوية، أسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 5 و60 سنة، حيث خلّف لهم إصابات وآلام متفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف المصابين ميدانيًا قبل نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لمواصلة تلقي العلاج.