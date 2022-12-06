المسيلة: مدراء المدارس الإبتدائية ببوسعادة يطالبون بتحسين ظروف المؤسسات

نظّم مجموعة من مدراء المدارس الإبتدائية ببوسعادة ولاية المسيلة، وقفة إحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العمل التي يعيشونها في مؤسساتهم.

ورفع المدراء جملة من الانشغالات تحت غطاء النقابة الوطنية لمديري المدارس الإبتدائية. أهمها مشكل الاطعام المدرسي و الإكتظاظ الذي تعرفه المطاعم و كذلك الأقسام.

و حسب البيان الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن مشاكل المؤسسات- حسب المدراء- شملت أيضا النقص في التجهيزات، والأطقم الإدارية والعمال ، بالإضافة إلى إكتظاظ قاعات التدريس و نقص التهيئة في العديد من المؤسسات.