المسيلة.. مديرية التربية تحدد الإجراءات الوقائية في مراكز إجراء البيام والباك

أمرت مديرية التربية بالمسيلة، مديري المؤسسات التربوية التي بها مراكز إجراء إمتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا 2020، اقتناء وتوفير المستلزمات الصحية الضرورية.

وجاء في المراسلة، والتي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، ضرورة توفير المستلزمات الضرورية التي جاء بها بروتوكول الاجراءات الوقائية والصحية بمراكز الإجراء والمتمثلة فيما يلي:

مضخة رش يدوية للاستعمال في التعقيم، وجهاز الكشف الحراري، وأقنعة واقية.

بالإضافة إلى مختلف مواد التنظيف من ماء جافيل وإزيس سائل وغسول سائل لليدين، وجل التعقيم ومطهر كحولي.

وكذا توفير حواجز عازلة بالتنسيق مع مصالح البلدية، وسلة المهملات مرفقة بأكياس بلاستيكية داخل قاعات الامتحان.

بالإضافة إلى حاويات النفايات متوسطة الحجم مزودة بأكياس بلاستيكية، لاستعمالها عند مداخل المركز الامتحان، وأكياس بلاستيكية لحفظ وسائل وأجهزة ووثائق المترشحين.