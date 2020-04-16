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المسيلة: مزوّر بيانات الوالي الخاصة بمعلومات كورونا في قبضة الدرك الوطني

أخبار الجزائر
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المسيلة: مزوّر بيانات الوالي الخاصة بمعلومات كورونا في قبضة الدرك الوطني
بقلم سفيان قوادري

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة بعد تحريات معمقة من توقيف شاب يبلغ عمره 30 سنة قاطن ببلدية سيدي عامر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب قام بتزوير بيان صحفي و نسبه لوالي الولاية حول أرقام و إحصائيات عن تطور انتشار فيروس كورونا بالمسيلة.
حيث تم تضخيم المعطيات،  وإعطاء أرقام مغلوطة وغير حقيقية حول فيروي كورونا.
و بعد استكمال التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحاله على قاضي التحقيق عن تهمة إستعمال المزور في وثائق إدارية، عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية.


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