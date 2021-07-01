المسيلة: مصالح الأمن توقف شخصين وتحجز أزيد من 4000 قرص مهلوس

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المسيلة من حجز كمية معتبرة المؤثرات العقلية. قدرت ب 4033 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و44 سنة.

هذه العملية جاءت إثر ورود معلومات لذات المصالح عن وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة المسيلة. ليتم إعداد خطة مكنت من توقيف المشتبه فيهما، وحجز 4033 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 880000 دج يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه الممنوعات ومركبة تستعمل في نقلها.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أحالهما على جلسة المثول الفوري وتم إيداعهما مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.